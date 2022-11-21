Адель призналась, что во время концерта в Вегасе под роскошным платьем была в носках

Певица Адель наконец устроила роскошное шоу в Лас-Вегасе, которое откладывали несколько раз.

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34-летняя поп-икона Адель наконец-то выступила в Caesars Palace в минувшую пятницу и выглядела невероятно, выходя на сцену в стильном черном платье. Но оказалось, что под роскошным кастомным нарядом от Schiaparelli был небольшой секрет. Об этом пишет Daily Mail.

Адель переживала, что поскользнется на сцене, а потому отказалась от туфель ради носков.

[ + – ] Адель появилась на сцене в "шикарных носках" Фото: Instagram @adele

Ее стилист Джейми Мизрахи рассказал, что кроме сшитого на заказ платья Schiaparelli, которое она носила в первые выходные, Адель также будет появляться в Louis Vuitton, Versace и множестве других дизайнерских нарядах каждую неделю в течение ее шестимесячного концертного тура.

Но она отказалась от каблуков, чтобы ничего не отвлекало ее от пения. На высоких шпильках можно легко поскользнуться.

Вместо этого она выбрала "шикарные носки" с антискользящим эффектом – открыл тайну сценических нарядов Адель ее стилист. Безопасность – прежде всего, особенно во время исполнения хита Set Fire To The Rain, когда сцену заливает "дождь".

[ + – ] Адель появилась на сцене в "шикарных носках"

Ожидается, что большинство платьев будут черными, сообщил Мизрахи, за исключением захватывающего мерцающего платья в котором она появится под Новый год.

"Ей нужно иметь возможность двигаться, поэтому корсет должен быть достаточно эластичным, чтобы можно было легко дышать", — рассказал Джейми.

[ + – ] Адель в шикарном платье от Schiaparelli

В первые концертные выходные Адель поддерживали ее бойфренд Рич Пол и ее 10-летний сын Анджело.

После открытия ее долгожданной концертной резиденции Адель не смогла сдержать слез. Она призналась, что безумно волновалась и даже "была напугана" тем, как ее встретит публика, но зрители наградили ее овациями.

Напомним, Weekends with Adele! – это серия концертов Адель, с которыми она будет выступать до марта 2023 года.