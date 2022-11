Поцелуи с бойфрендом и горящий рояль. Адель выступила со своим шоу в Лас-Вегасе

Концерт певицы состоялся в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

34-летняя британская певица Адель открыла свое грандиозное шоу "Weekends with Adele". Об этом сообщает Daily Mail

Знаменитость появилась на сцене в роскошном образе. Для концерта она выбрала элегантное черное бархатное платье до пола с одним обнаженным плечом. Наряд специально для нее создал бренд Schiaparelli.

На талии у певицы был атласный пояс с драпировкой, который она закрепила изысканной золотой брошью.

Свой образ Адель дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и блестящими тенями на веках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на руках – золотые браслеты и кольца. Французский маникюр завершил аутфит звезды.

Свое шоу Адель начала хитом Hello. Затем она исполнила Easy On Me, Rolling in Deep, Hometown Glory, I Drink Wine и другие свои известные песни. Ее выступление сопровождалось невероятными визуальными спецэффектами.

"Спасибо большое, что вернулись ко мне. Это выглядит именно так, как я себе представляла, это просто идеально, спасибо", — сказала Адель.

Шоу Адель устроила не только на сцене, где в буквальном смысле слова горел рояль, но и в зрительном зале.

Композицию Some Like You Адель выполняла, проходя между рядами кресел. На одном из них сидел ее 40-летний возлюбленный Рич Пол, рядом с 10-летним сыном Анджело. Она подошла к бойфренду и поцеловала его.

"Weekends with Adele! – это серия концертов Адель, с которыми она будет выступать до марта 2023 года.

Напомним, Адель представила клип на песню I Drink Wine, которая вошла в ее четвертый сольного альбома "30".