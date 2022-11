Поцілунки з бойфрендом і рояль у вогні. Адель виступила зі своїм шоу в Лас-Вегасі

Концерт співачки відбувся в Caesars Palace у Лас-Вегасі.

34-річна британська співачка Адель відкрила своє грандіозне шоу Weekends with Adele. Про це повідомляє Daily Mail.

Знаменитість з'явилася на сцені в розкішному образі. Для концерту вона обрала елегантну чорну оксамитову сукню до підлоги з одним оголеним плечем. Вбрання спеціально для неї створив бренд Schiaparelli.

На талії в співачки був атласний пояс із драпіруванням, який вона закріпила вишуканою золотою брошкою.

Свій образ Адель доповнила укладкою з локонами, макіяжем із чорними стрілками та блискучими тінями на повіках. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руках — золоті браслети й каблучки. Французький манікюр завершив аутфіт зірки.

Своє шоу Адель розпочала хітом Hello. Потім вона виконала Easy On Me, Rolling in Deep, Hometown Glory, I Drink Wine та інші свої відомі пісні. Її виступ супроводжувався неймовірними візуальними спецефектами.

"Спасибі велике, що повернулися до мене. Це має саме таий виглядк, як я собі уявляла, це просто ідеально, дякую", — сказала Адель.

Шоу Адель влаштувала не лише на сцені, де в буквальному значенні слова горів рояль, а й у залі для глядачів.

Композицію Some Like You Адель виконувала, проходячи між рядами крісел. На одному з них сидів її 40-річний коханий Річ Пол поряд із 10-річним сином Анджело. Вона підійшла до бойфренда й поцілувала його.

Weekends with Adele — це серія концертів Адель, із якими вона виступатиме до березня 2023 року.

Нагадаємо, Адель представила кліп на пісню I Drink Wine, яка увійшла до її четвертого сольного альбому "30".