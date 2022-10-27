Співачка Адель випустила новий кліп (відео)

Зірка знялася у кліпі у вбранні, яке вже одягала раніше.

Related video

Британська співачка Адель представила кліп на пісню I Drink Wine, яка увійшла до її четвертого сольного альбому "30".

У кліпі, знятому Джо Телботом, співачка ліниво пливе річкою на надувному колі, одягнена в незвичайну сукню від Valentino. У її руці келих вина. Майстри синхронного плавання обливають суперзірку рожевим вином.

У відео зірка зі світовим ім'ям з'явилася в розкішній блискучій сукні складного відтінку. Вбрання переливалося від золотого до зеленого, залежно від попадання світла. Довге вбрання з довгими рукавами і рюшами на декольте, повністю розшите паєтками. Відомо, що це вбрання ексклюзивно створили для співачки ще на початку 2022 року. На руці та вусі зірки було видно прикраси у вигляді великих квітів.

"Вийшло відео "Я п'ю вино". Дякую, Джо Телботе, за те, що створив для нього світ і зібрав воєдино неймовірну групу креативників, ти такий талановитий, і для мене велика честь працювати з усіма вами!" — написала Адель у своєму Instagram.

Ця пісня про те, як відпустити своє его, і присвячена вона розлученню Адель з Саймоном Конекі, включаючи важкі усвідомлення та стан її шлюбу і життя.

Сюрреалістичне відео закінчується тим, що камера розгортається, щоб показати декорації, повертаючи нас усіх до реальності.

Адель розлучилася з бізнесменом Саймоном Коннекі у 2019 році.

Нагадаємо, 34-річна британська співачка Адель зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом відвідали ексклюзивний захід, організований брендом розкішного годинника Audemars Piguet.