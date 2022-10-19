Адель у total-black образі вийшла на публіку з нареченим (фото)

Пара відвідала престижну подію зі своїми друзями.

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34-річна британська співачка Адель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом. Про це пише Page Six.

Артистка зі світовим іменем та її наречений відвідали ексклюзивний захід, організований брендом розкішних годинників Audemars Piguet. Пара з'явилася на публіці в компанії своїх друзів — подружжя, актора Кевіна Гарта та Еніко Перріш.

Для вечірнього офіційного виходу у світ Адель обрала елегантний total-black образ — приталений комбінезон з довгими рукавами. До аутфіту артистка додала чорний клатч, а волосся залишила розпущеним.

[ + – ] Адель з нареченим та друзями

Річ Пол, своєю чергою, підтримав кохану у її рішенні обрати темні відтінки цього вечора та надягнув чорний лонгслів та штани.

[ + – ] Адель з нареченим

34-річна Адель розлучилася з бізнесменом Саймоном Коннекі у 2019. Від колишнього союзу артистки підростає син Анджело, якому Адель присвятила свій останній альбом "30", у якому знаменитість намагалася розповісти дитині про причини розлучення його батьків.

Наразі Адель зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом. І в мережі активно ходять чутки про таємне одруження британської зірки.

Нагадаємо, Адель отримала свою першу премію "Еммі".

Також Фокус писав про чутки навколо таємного одруження Адель та Річа Пола.