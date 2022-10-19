Адель в total-black образе вышла на публику с женихом (фото)

Пара посетила престижное событие со своими друзьями.

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34-летняя британская певица Адель вышла в свет со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. Об этом пишет Page Six.

Артистка с мировым именем и ее жених посетили эксклюзивное мероприятие, организованное брендом роскошных часов Audemars Piguet. Пара появилась на публике в компании своих друзей – супругов, актера Кевина Харта и Энико Перриш.

Для вечернего официального выхода в свет Адель выбрала элегантный total-black образ – приталенный комбинезон с длинными рукавами. К аутфиту артистка добавила черный клатч, а волосы оставила распущенными.

[ + – ] Адель с женихом и друзьями

Рич Пол, в свою очередь, поддержал возлюбленную в ее решении выбрать темные оттенки в этот вечер и надел черный лонгслив и брюки.

[ + – ] Адель с женихом

34-летняя Адель рассталась с бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году. От бывшего союза артистки подрастает сын Анджело, которому Адель посвятила свой последний альбом "30", в котором знаменитость пыталась рассказать ребенку о причинах развода его родителей.

В настоящее время Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. И в Сети активно ходят слухи о тайной женитьбе британской звезды.

Напомним, Адель получила свою первую премию "Эмми".

Также Фокус писал о слухах вокруг тайной женитьбы Адель и Рича Пола.