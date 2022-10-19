Адель в total-black образе вышла на публику с женихом (фото)
Пара посетила престижное событие со своими друзьями.
34-летняя британская певица Адель вышла в свет со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом. Об этом пишет Page Six.
Артистка с мировым именем и ее жених посетили эксклюзивное мероприятие, организованное брендом роскошных часов Audemars Piguet. Пара появилась на публике в компании своих друзей – супругов, актера Кевина Харта и Энико Перриш.
Для вечернего официального выхода в свет Адель выбрала элегантный total-black образ – приталенный комбинезон с длинными рукавами. К аутфиту артистка добавила черный клатч, а волосы оставила распущенными.
Рич Пол, в свою очередь, поддержал возлюбленную в ее решении выбрать темные оттенки в этот вечер и надел черный лонгслив и брюки.
34-летняя Адель рассталась с бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году. От бывшего союза артистки подрастает сын Анджело, которому Адель посвятила свой последний альбом "30", в котором знаменитость пыталась рассказать ребенку о причинах развода его родителей.
В настоящее время Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. И в Сети активно ходят слухи о тайной женитьбе британской звезды.
Напомним, Адель получила свою первую премию "Эмми".
Также Фокус писал о слухах вокруг тайной женитьбы Адель и Рича Пола.