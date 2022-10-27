Певица Адель выпустила новый клип (видео)

Звезда снялась в клипе в наряде, который уже надевала ранее.

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Британская певица Адель представила клип на песню I Drink Wine, которая вошла в ее четвертый сольного альбома "30".

В клипе, снятом Джо Тэлботом, певица лениво плывет по реке на надувном круге, одетая в необычное платье от Valentino. В ее руке бокал вина. Мастера синхронного плавания обливают суперзвезду розовым вином.

В видео звезда с мировым именем появилась в роскошном сверкающем платье сложного оттенка. Наряд переливался от золотого до зеленого, в зависимости от попадания света. Длинный наряд с длинными рукавами и рюшами на декольте, был полностью расшит пайетками,. Известно, что этот наряд был эксклюзивно создан для певицы еще в начале 2022 года. На руке и ухе звезды были видны украшения в виде крупных цветов.

"Вышло видео "Я пью вино". Спасибо, Джо Тэлбот, за то, что создал для него мир и собрал воедино невероятную группу креативщиков, ты такой талантливый, и для меня большая честь работать со всеми вами!", — написала Адель в своем Instagram.

Эта песня о том, как отпустить свое эго, и посвящена она разводу Адель с Саймоном Конеки, включая тяжелые осознания и состояния ее брака и жизни.

Сюрреалистическое видео, заканчивается тем, что камера разворачивается, чтобы показать декорации, возвращая нас всех к реальности.

Адель рассталась с бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году.

Напомним, 34-летняя британская певица Адель со своим бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом посетили эксклюзивное мероприятие, организованное брендом роскошных часов Audemars Piguet.