Адель зізналася, що під час концерту у Вегасі під розкішною сукнею була в шкарпетках

Співачка Адель нарешті влаштувала розкішне шоу у Лас-Вегасі, яке відкладали кілька разів.

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34-річна попікона Адель нарешті виступила в Caesars Palace минулої п'ятниці й виглядала неймовірно, виходячи на сцену в стильній чорній сукні. Але виявилося, що під розкішним кастомним вбранням від Schiaparelli був невеликий секрет. Про це пише Daily Mail.

Адель переживала, що послизнеться на сцені, а тому відмовилася від туфель заради шкарпеток.

[ + – ] Адель з'явилася на сцені в "шикарних шкарпетках" Фото: Instagram @adele

Її стиліст Джеймі Мізрахі розповів, що крім зшитої на замовлення сукні Schiaparelli, яку вона носила в перші вихідні, Адель також з'являтиметься в Louis Vuitton, Versace та багатьох інших дизайнерських вбраннях щотижня протягом її шестимісячного концертного туру.

Але вона відмовилася від підборів, щоби нічого не відривало її від співу. На високих шпильках можна легко послизнутись.

Натомість вона обрала "шикарні шкарпетки" з антиковзним ефектом — відкрив таємницю сценічних вбрань Адель її стиліст. Безпека — насамперед, особливо під час виконання хіта Set Fire To The Rain, коли сцену заливає "дощ".

[ + – ] Адель з'явилася на сцені в "шикарних шкарпетках"

Очікується, що більшість суконь будуть чорними, повідомив Мізрахі, за винятком захопливої мерехтливої сукні, в якій вона з'явиться під Новий рік.

"Їй потрібно мати можливість рухатися, тому корсет має бути досить еластичним, щоб можна було легко дихати", — розповів Джеймі.

[ + – ] Адель у шикарній сукні від Schiaparelli

У перші концертні вихідні Адель підтримували її бойфренд Річ Пол та її 10-річний син Анджело.

Після відкриття її довгоочікуваної концертної резиденції Адель не змогла стримати сліз. Вона зізналася, що шалено хвилювалася і навіть "була налякана" тим, як її зустріне публіка, але глядачі нагородили її оваціями.

Нагадаємо, Weekends with Adele! — Це серія концертів Адель, з якими вона виступатиме до березня 2023 року.