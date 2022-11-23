Адель відмовилася жити в розкішному номері готелю

Під час свого виступу у Лас-Вегасі знаменитість потрапила у скандал.

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34-річна британська співачка Адель відмовилася селитися в розкішному номері готелю у Лас-Вегасі. Про це пише Daily Мail.

Артистка відмовилася жити в розкішному номері готелю Caesars Palace у Лос-Вегасі. Причина — він розташований не в ексклюзивній частині будівлі. Про це стало відомо британському таблоїду.

Після відмови зірка сцени та соцмереж поселилася у бунгало в елітній курортній зоні Wynn. Адель зупинилася на віллі з двома спальнями, вартість яких становить близько чотирьох тисяч доларів за ніч. Окрім того, у розкішному помешканні є зона для обідів з баром, дві мармурові ванні кімнати та великий телевізор.

[ + – ] Адель Фото: E-news

Наразі 34-річна Адель зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом. Ходили чутки, наче зіркова пара вже узаконила свої стосунки, адже співачка показала у своєму блозі альбом з прізвищем коханого. Прихильники Адель зробили висновки, що це вже весільний фотоальбом подружжя. Проте офіційно вона не коментувала свого нового сімейного статусу.

Нагадаємо, Адель виступала в Лас-Вегасі в розкішній сукні та шкарпетках.

Також Фокус детальніше писав про грандіозний виступ Адель у Лас-Вегасі.