Сандра Буллок не была уверена в съемках фильма "Невидимая сторона"

За роль в картине звезда получила "Оскар", однако теперь его могут забрать.

59-летняя американская актриса Сандра Буллок поначалу не была уверена, что ее фильм "Невидимая сторона" станет хитом среди критиков, а она получит за него "Оскар". Об этом знаменитость рассказывала в интервью Entertainment Weekly в 2009 году.

Тогда Буллок объяснила свое колебание согласиться сняться в биографической картине, которая оказалась в центре скандала, поскольку Майкл Оэр, футболист, на основе жизни которого она была снята, заявил, что история фильма — фиктивная.

59-летняя Буллок, получившая "Оскар" за лучшую женскую роль за воплощение образа Ли Энн Туохи, приемной матери спортсмена, сказала, что "не доверяла фильму", когда впервые прочла сценарий.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал . Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира шоу-бизнеса!

Сандра Буллок Фото: Getty Images

В интервью Буллок, также получившая награды за лучшую женскую роль на премии Critics Choice Awards и "Золотой глобус" за роль Ли Энн Туохи, сказала, что не ожидала получить серьезные награды за свою работу.

Трейлер к фильму "Невидимая сторона"

"Люди, которые делают то, что я делаю, не снимают награжденные фильмы", — сказал Буллок. "Это определенное облегчение, потому что вам не нужно переходить к следующему шагу, когда дело доходит до сезона наград".

Напомним, в августе 2023 года актриса также пережила потерю своего возлюбленного, фотографа Брайана Рэндалла.

Также Фокус писал о реакции Сандры Буллок на скандал вокруг фильма "Невидимая сторона".