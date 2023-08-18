Украину на конкурсе "Мисс Вселенная"-2023 представит киевлянка Ангелина Усанова

Ангелину выбрали после онлайн-интервью и голосования.

Киевлянка Ангелина Усанова представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в 2023 году. Об этом сообщается на странице конкурса "Мисс Украина Вселенная" в Instagram.

Из-за полномасштабной войны с Россией организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная", как и в прошлом году, отказались от дефиле и конкурса талантов.

Ангелина Усанова

Участницу конкурса выбрали онлайн. Сначала было проведено Zoom-интервью с кандидатками, после которого выбрали трех финалисток, а затем провели онлайн-голосование жюри. Ангелина Усанова стала победительницей.

18 ноября этого года Ангелина отправится на международный конкурс красоты в Сальвадор.

До этого Ангелина получит корону в Киеве. Сейчас она находится в США, где готовится к конкурсу.

Что известно об Ангелине Усановой

Девушка является веганкой, увлекается йогой и завоевала титул мастера в ашрамах Австрии и Индии. Также она является звуковой целительницей. Она говорит на семи языках. В частности, Ангелина говорит на французском, немецком и японском.

Ангелина Усанова

Ангелина сама пишет и исполняет песни. Также девушка помогает волонтерам. С начала войны она проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, организовывала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт для проекта. "Быстрая эвакуация".

Ангелина Усанова

Напомним, в прошлом году Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США представляла модель Виктория Апанасенко из Чернигова. Она не прошла в финал, за это получила награду Spirit of Carnival Award и выиграла конкурс национальных костюмов.

Наряды Виктории продали на благотворительном аукционе за более 10 тысяч долларов, а собранные средства отправили на протезирование украинским военным.