Мать Бритни Спирс возненавидела Сэма Асгари и хочет, чтобы дочь жила с ней

41-летняя Бритни и 29-летний Сэм разводятся после 14 месяцев брака.

Мать Бритни Спирс, Линн, узнав о разводе дочери с ее третьим мужем Сэмом Асгари, обиделась на зятя и хочет, чтобы дочь жила с ней. Об этом пишет Daily Mail.

Всего через день после того, как стало известно, что 29-летний Сэм Асгари подал на развод со своей женой, с которой прожил 14 месяцев, инсайдер семьи Спирс сообщил, что 68-летняя Линн, мать Бритни, была в ярости из-за поведения зятя.

"Линн в ярости из-за того, что Сэм бросил Бритни. Он дал обет быть с ней и в болезни и в здравии — и он знал, что она нездорова, когда они поженились", — сообщил инсайдер.

Бритни Спирс с матерью Фото: Getty Images

После того, как Сэм покинул дом Бритни в стоимостью 11,8 миллиона долларов , Линн теперь отчаянно убеждает свою 41-летнюю дочь переехать в ее родной город Кентвуд, штат Луизиана, и вернуться к ней, чтобы она могла "исцелиться".

"Линн умоляет Бритни покинуть Лос-Анджелес и жить с ней. Она считает Лос-Анджелес "токсичным", и уверена, что она жила там ради мужа. А теперь она хочет, чтобы Бритни приехала привести свои мысли в порядок в Луизиану. И вернулась в ЛА, когда будет готова", — продолжил инсайдер.

Когда Сэм и Бритни впервые встретились, ее семья и друзья были рады, считая, что он хорошо повлияет на певицу. Но теперь он им нравится куда меньше.

"Разумные люди в ее окружении будут грустить из-за того, что их брак распался. Было ощущение, что Сэм хотел спасти ее, но, возможно, Бритни уже не спасти", — сообщил источник.

Другой инсайдер утверждает, что Асгари принял решение развестись еще несколько месяцев назад и перестал бороться за брак. Он просто сидел дома и играл в видеоигры. Инсайдер полагает, что Асгари просто "опустил руки".

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Ранее Бритни наконец избавилась от 13-летней опеки своего отца, который контролировал ее личную жизнь, карьеру и финансы. Нового опекуна ей назначить не могут, согласно новому закону штата Калифорния. Но теперь семья Бритни обеспокоена ее душевным состоянием и ищет пути помочь ей другим способом.

О разводе Асгари и Бритни объявили всего через несколько недель после того, как дети Бритни, Шон и Джейден, 17 и 16 лет, переехали на Гавайи со ее бывшим мужем Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год.

Ранее Фокус писал о том, что могло стать причиной развода Сэма Асгари и Бритни Спирс.

А днем ранее выяснилось, что расстаться пара могла из-за измен певицы. Якобы Асгари жаловался друзьям, что у его жены были интимные отношения с персоналом, которые работали в их доме.