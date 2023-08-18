Любящая сестра: топ-5 выходов в свет принцессы Шарлотты вместе с братьями

Ни для кого не секрет, что у принцессы Шарлотты было множество очаровательных моментов с ее братьями, который удалось запечатлеть фотографам.

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился в 2013 году, через два года после Джорджа на свет появилась принцесса Шарлотта. А принц Луи родился в 2018 году. И все дети дружат между собой, что подтверждают инсайдеры.

По их словам, принц Джордж растет настоящим "защитником" своих брата и сестры. И они часто проводят время вместе.

Со временем стало известно, что Шарлотта понемногу стала лидером и у нее с братьями образовалась крепкая связь. Она с удовольствием проводит с ними время и играет в те же игры, что и Джордж с Луи. Она даже катается на электроскутере, который когда-то подарили ее старшему брату.

А еще Шарлотта очень серьезно относится к обязанностям своей старшей сестры. Во время официальных выходов, она часто берет принца Луи под свою опеку и следит, чтобы он не шалил больше обычного.

Фокус собрал самые милые общие моменты принцессы Шарлотты с ее братьями.

Уимблдон

На теннисный турнир в Уимблдоне принца Луи не взяли, но зато принцесса Шарлотта и принц Джордж отлично провели время с родителями.

Принцесса Шарлотта с прицнем Джорджем на Уимблдоне Фото: Getty

Они живо обсуждали происходящее на корте, болели за фаворитов и махали фотографам, когда те их снимали.

Визит на авиашоу

В середине июля принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли своих детей на авиашоу Air Tattoo. Дети всегда интересовались авиацией, ведь их отец и дед, король Чарльз, сами умеют управлять вертолетами и самолетами.

Принцесса Шарлотта с братьями на авиашоу Фото: Getty Images Принцесса Шарлотта с братьями на авиашоу Фото: Getty Images

Так что семейный выход удался на славу: Шарлотта, Джордж и Луи вместе осматривали авиатехнику, обсуждали увиденное и даже крутили те рычаги, на которые указывали инструкторы.

Военный парад

На параде Trooping the Colour вся королевская семья традиционно собирается на балконе Букингемского дворца и наблюдает за военными, а также за пролетом авиации.

Принцесса Шарлотта с братьями на военном параде Фото: Getty Images

И в этом году парад прошел по всем правилам. Шарлотта была в восторге от шоу, также, как и ее братья. И они в который раз продемонстрировали единение, вместе обсуждая увиденное.

А до того, как дети принца и принцессы Уэльских поднялись на балкон, они прокатились в открытом экипаже. И Шарлотта уже привычно указывала братьям, как лучше приветствовать зрителей.

Коронация дедушки Чарльза

В мае 2023 года троица братьев и сестер была среди многих членов королевской семьи, присутствовавших на королевской коронации своего деда короля Карла III . В то время как Джордж был занят одним из официальных почетных пажей церемонии, Шарлотта и Луи были не раз сфотографированы вместе.

Принцесса Шарлотта с братьями на коронации короля Чарльза Фото: Getty Принцесса Шарлотта с братьями на коронации короля Чарльза Фото: Getty Images

Но самым трогательным стало видео, после опубликованное Кейт Миддлтон.

Шарлотта держала брата за руку и указывала на самые интересные моменты церемонии. Но Луи все равно расшалился и до конца коронации не усидел.

Платиновый юбилей королевы

На праздновании платинового юбилея королевы в 2021 году юная принцесса была со своей любящей матерью принцессой Кейт и была ее глазами и ушами. Шарлотта успевала следить за братьями, контролировала их и вместе с ними наслаждалась зрелищем.

Принцесса Шарлотта с братьями на Платиновом юбилее прабабушки Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о самых неожиданных фактах о принцессе Шарлотте. Так, юная принцесса любит единорогов, розовый цвет и уже неплохо выучила испанский.