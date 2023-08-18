Костюм донер-кебаба продан на аукционе в Канаде за рекордные $12 тысяч (фото)

Новый владелец костюма может использовать костюм в благотворительных целях.

Костюм донер-кебаба, завернутого в фольгу, выставили на аукцион правительственных излишков Альберты (Канада), где он стал настоящим хитом. За него состязались сразу несколько конкурирующих между собой ресторанов, в меню которых есть такое блюдо. В итоге победа на аукционе и костюм достались сети ресторанов Prime Time Donair & Poutine из Альберты, которая заплатила за него 16 025 канадских долларов (11 900 долларов США), пишет The Messenger.

Наряд донера был создан костюмером Биллом Брайаном, который придумал образ Зефирного человека для фильма "Охотники за привидениями". Интересное в этой истории то, что изначально костюм ходячего перекуса изготовили для кампании по борьбе с наркотиками и вождением в нетрезвом виде в 2015 году, но проект так и не был реализован. Теперь, восемь лет спустя, наряд-сэндвич Donair ушел с молотка и готов к публичному дебюту в сфере питания.

Костюм длиной 142 сантиметра содержит помидоры с соусом донер, лук и мясо, завернутое в лаваш. Наряд дополняется серебристым боди, создающим "аутентичный вид из фольги". Он также включает в себя очень спорный ингредиент среди поклонников донера: салат.

Адиль Асим, владелец Prime Time Donair & Poutine, раскрыл причудливую причину своего интереса к аукциону: он хотел спасти салат из костюма.

В Канаде включение салата в бутерброд с донером является спорным вопросом. Пуристы (те, кто придерживается устоявшихся канонов) блюда утверждают, что настоящий донер не должен содержать салат, а тех, кто додумается это сделать, могут быть прилюдно пристыжены.

Новый владелец костюма донера также думал об использовании наряда в благотворительных целях.

По словам канадского кулинарного писателя Линдси Викстром, донар происходит от греческого гироскопа и турецкого донер-кебаба. Канадская версия, созданная в 1970-х годах греческим иммигрантом Питером Гамулакосом в Галифаксе, Новая Шотландия, имеет приятный оттенок. Это приправленный пряностями говяжий фарш, залитый соусом из сгущенного молока, уксуса и сахара, что придает ему отчетливый сладкий вкус. Именно это сделало его любимым лакомством канадцев по вечерам. Блюдо было названо официальной едой Галифакса в 2015 году из-за его "знакового и уникального" характера.

Ранее Фокус рассказывал о японце, который купил гиперреалистичный костюм собаки и отправился в нем на улицу.