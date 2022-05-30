Японец превратил себя в собаку за $15 тысяч (видео)

Мужчина скрывает свое увлечение от друзей и коллег, чтобы те не сочли его странным.

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Японец по имени Токо потратил два миллиона иен ($15 тыс) на невероятно реалистичный костюм собаки породы колли, который для него сшили на заказ, сообщает Mail Online.

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По его словам, в этот наряд он переодевается только в особых случаях, когда никого нет рядом, и никто из его друзей и коллег не знает о его собачьем "альтер-эго". Парень не рассказывает им о своем увлечении, поскольку боится, что те сочтут его странным.

"С самого детства я хотел быть животным. Я думал об этом с тех пор, как себя помню", – признался Токо. Для того, чтобы реализовать свою мечту, он и заказал костюм колли. Однако раньше мужчина никому об этом не рассказывал, да и сейчас предпочитает хранить все в секрете.

[ + – ] Токо в костюме колли

"Я не хочу, чтобы о моих увлечениях знали, особенно людям, с которыми я работаю. Они считают странным, что я хочу быть собакой. По той же причине, по которой я не могу показать свое настоящее лицо", – пояснил он.

Токо, у которого раньше была белая дворняга среднего размера по кличке Мирай, разместил на YouTube видео, где позирует в костюме животного. Кадры, на которых он играет с мячом и выполняет трюки, стали вирусными, их посмотрели более четырех миллионов человек, а тысячи подписались на его канал.

На одной из записей Токо стоит на четвереньках перед камерой, а на заднем фоне играет веселая фортепианная музыка. Он дважды поднимает правую лапу, чтобы поприветствовать зрителей, а затем – левую. Потом Токо качается по полу, размахивая "лапами".

В другом видео женщина бросает мяч, чтобы "пес" погнался за ним, прежде чем он кладет его обратно ей в руку своим ртом.

По словам японца, он выбрал колли в качестве собаки, которой хотел стать, потому что она выглядела наиболее реалистично и соответствовала его размерам. Теперь Токо надеется, что его примеру последуют другие люди, которые втайне мечтают стать животными.

Японская компания Zeppet, создающая костюмы для телерекламы и фильмов, потратила на изготовление костюма 40 дней.

"Созданная по образцу собаки колли, она воспроизводит внешний вид настоящей собаки, идущей на четырех ногах", – заявил представитель производителя.

Напомним, британка женилась на кошке, чтобы арендодатели не могли выгнать ее с животными из квартиры.