Японець перетворив себе на собаку за $15 тисяч (відео)

Чоловік приховує своє захоплення від друзів та колег, щоб ті не вважали його дивним.

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Японець, на ім'я Токо витратив два мільйони єн ($15 тис.) на неймовірно реалістичний костюм собаки породи колі, який для нього пошили на замовлення, повідомляє Mail Online.

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За його словами, в це вбрання він перевдягається лише в особливих випадках, коли нікого немає поруч, і ніхто з його друзів та колег не знає про його собаче "альтер-его". Хлопець не розповідає їм про своє захоплення, оскільки боїться, що вони вважатимуть його дивним.

"З самого дитинства я хотів бути твариною. Я думав про це, відколи себе пам'ятаю", — зізнався Токо. Для того, щоб реалізувати свою мрію, він замовив костюм колі. Проте раніше чоловік нікому про це не розповідав, та й зараз вважає за краще зберігати все в секреті.

[ + – ] Токо в костюмі колі

"Я не хочу, щоб про мої захоплення знали, особливо люди, з якими я працюю. Вони вважають дивним, що я хочу бути собакою. З тієї ж причини, через яку я не можу показати своє справжнє обличчя", — пояснив він.

Токо, в якого раніше була біла дворняга середнього розміру на прізвисько Мірай, розмістив на YouTube відео, де позує в костюмі тварини. Кадри, на яких він грає з м'ячем і виконує трюки, стали вірусними, їх переглянули понад чотири мільйони людей, а тисячі підписалися на його канал.

На одному із записів Токо стоїть рачки перед камерою, а на задньому фоні грає весела фортепіанна музика. Він двічі підіймає праву лапу, щоби привітати глядачів, а потім — ліву. Потім Токо качається по підлозі, розмахуючи "лапами".

В іншому відео жінка кидає м'яч, щоб пес погнався за ним, перш ніж він кладе його назад їй в руку своїм ротом.

За словами японця, він обрав колі як собаку, яким хотів стати, тому що він мав найреалістичніший вигляд і відповідав його розмірам. Тепер Токо сподівається, що його приклад наслідують інші люди, які потай мріють стати тваринами.

Японська компанія Zeppet, що створює костюми для телереклами та фільмів, витратила на виготовлення костюма 40 днів.

"Створена на зразок собаки колі, вона відтворює зовнішній вигляд справжнього собаки, що йде на чотирьох ногах", — заявив представник виробника.

Нагадаємо, британка одружилася з кішкою, щоб орендодавці не могли вигнати її з тваринами з квартири.