Бритни Спирс в неоновых трусах и сапогах прокомментировала свой развод (видео)

По словам певицы, несмотря на 6 лет брака, она больше не могла "терпеть боль".

41-летняя певица Бритни Спирс после почти недели молчания прокомментировала свой развод с мужем, фитнес-моделью иранского происхождения Сэмом Асгари. Сделала она это традиционно: разместила в Instagram видео с танцем и опубликовав развернутый пост.

В кадре Бритни – в черном топе с бантом на шее, ярко-зеленых неоновых плавках от купальника и высоких черных сапогах. Ее движения традиционно хаотичны и непоследовательны, что, правда, никак не влияет на их экспрессивность. В дополнение ко всему певица то и дело вытирает себя платочком.

"Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. 6 лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но, честно говоря, я больше не могла терпеть боль! Каким-то телепатическим образом я получаю так много сообщений от друзей, которые растопили мое сердце, и я благодарю вас! Я слишком долго играла в сильную, и мой Instagram может показаться идеальным, но это далеко от реальности, и я думаю, что мы все это знаем! Я хотела бы показать свои эмоции и слезы из-за своих чувств, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости! Если бы я не была крепким солдатом своего папы, меня бы отправили куда-нибудь лечиться к врачам! Но именно тогда мне больше всего была нужна семья! Вас должны любить безоговорочно… не при условиях! Поэтому я буду настолько сильной, насколько смогу, и сделаю все возможное! И вообще у меня все хорошо! В любом случае хорошего дня и не забывайте улыбаться!" – написала она.

Комментарии под публикацией Спирс традиционно закрыла, как делала это в последнее время.

Певица разводится с мужем после 14 месяцев брака. На развод подал Асгари, указав причиной "непримиримые разногласия", и уже сейчас начинают всплывать нелицеприятные подробности их союза. Например, Сэм рассказывал, что Бритни била его и держала в доме много ножей. Кроме того, она изменяла ему с персоналом.

Ранее Фокус писал, что мать Бритни Спирс возненавидела своего зятя, который может шантажировать ее дочь.