20 августа 2023 года: преподобного Пимена — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Пимена. Он с самого детства был болен, но решил принять монашеский постриг. Всю жизнь он верно служил Богу, терпя физические муки. Однажды он даже сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. Пимену удалось выздороветь только за три дня до смерти.

Что нельзя делать 20 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

спешить;

пугать птиц;

выходить из дому ночью.

Народные приметы и поверья:

аисты собрались улетать — к холодной осени;

аист стоит на одном месте – к хорошему урожаю;

увидели полет аиста – счастливый знак;

на дубе много желудей – зима будет теплой.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.

Родились в этот день:

1827 год — Йозеф Штраус, австрийский композитор и дирижер;

1992 год — Деми Ловато, американская актриса, певица, автор песен.

Также в этот день:

1627 год — вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросский и именъ тълкование" Памвы Беринды;

1741 год — датский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску;

1896 год — в Киеве прошло освящение кафедрального собора святого Владимира;

1925 год — основали Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко" (ныне Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе).