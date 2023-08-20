Дело против Майкла Джексона о растлении малолетних могут возобновить: что случилось

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак впервые рассказали о том, что происходило с ними в особняке поп-легенды, в документальном сериале "Покидая Неверленд".

Иски против Майкла Джексона по обвинению в сексуальном насилии в детстве, поданные 40-летним Уэйдом Робсоном и 45-летним Джеймсом Сейфчаком, могут быть возобновлены против компаний певца, сообщает ВВС. По словам истцов, эти компании должны были защитить их.

Мужчины утверждают, что Джексон подвергал их жестокому обращению в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда они оставались на его ранчо Неверленд.

Впервые эта информация прозвучала в документальном сериале HBO 2019 года "Покидая Неверленд". Тогда родственники артиста, который скончался в 2009 году, раскритиковали фильм и заявили, что это не что иное, как публичное линчевание музыкальной легенды.

Робсон и Сейфчак в 2013 и 2014 годах подали иски против MJJ Productions и MJJ Ventures, продюсерских компаний Джексона, которые принадлежали певцу на момент его смерти. Иски отклонили в 2017 году за истечением срока давности, однако в 2020 году новый закон Калифорнии продлил срок давности для выживших, которые были детьми, во время жестокого обращения с ними, что позволило возобновить два дела.

В 2020 и 2021 годах судья Лос-Анджелеса снова отклонил иск, постановив, что компании "не имеют юридической возможности" контролировать Джексона, поскольку он был единственным владельцем компании.

Однако сейчас дело все же может получить ход, поскольку коллегия из трех судей второго окружного апелляционного суда Калифорнии заявила, что не согласна с судьей, и заявила, что дело может быть передано в суд присяжных.

Уэйд Робсон утверждает, что семь лет Джексон издевался над ним Фото: Getty

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"Корпорация, которая содействует сексуальному насилию над детьми со стороны одного из своих сотрудников, не освобождается от обязанности защищать этих детей только потому, что она принадлежит исключительно преступнику. Было бы извращением не находить никаких обязанностей на том основании, что корпоративный ответчик имеет только одного акционера. И поэтому мы отменяем решения, вынесенные для корпораций", – говорится в решении суда.

Робсон утверждал, что Джексон издевался над ним с семи до 14 лет, а Сейфчак рассказал, что подвергался насилию около четырех лет, начиная примерно с конца 1988 года, когда ему было 10 лет. Оба говорят, что сотрудники компании Джексона не защищали их должным образом от певца, помогая координировать визиты и обеспечивать, чтобы Майкл мог оставаться с ними наедине.

Майкл Джексон и Джеймс Сейвчак Фото: Getty

Джонатан Стейнсапир, адвокат по делу Джексона, продолжает настаивать на том, что артист был невиновен, и уверен, что истцами движут только имя певца и жажда наживы.

"Мы по-прежнему полностью уверены, что Майкл невиновен в этих обвинениях, которые противоречат всем заслуживающим доверия доказательствам и независимым подтверждениям, и которые впервые были сделаны только спустя годы после смерти Майкла людьми, мотивированными исключительно деньгами", – подчеркнул он, комментируя решение апелляционного суда.

В свою очередь адвокат истцов Винс Финалди рад, что суд отменил "неверные" решения, которые юрист охарактеризовал как противоречащие законам Калифорнии. По его словам, они создали бы опасный прецедент, поставивший под угрозу детей.

За свою жизнь Джексон столкнулся с двумя расследованиями обвинений в сексуальном насилии над детьми. В 1994 году обвинения были сняты после того, как основная предполагаемая жертва решила не давать показаний, и Джексон добился мирового соглашения с семьей мальчиков примерно на 20 миллионов долларов. Затем в 2005 году суд присяжных в Калифорнии оправдал Джексона по обвинению в растлении малолетних и продаже алкоголя несовершеннолетним.

Ранее Фокус писал, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе. Певцу было 50 лет.