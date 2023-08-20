Принцесса Шарлотта пожелала удачи женской сборной по футболу (видео)

Во время записи видео принц Уильям нежно обнимал свою дочь.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, средний ребенок принца и принцессы Уэльских, скоро по популярности затмит свою мать. Девочка растет смышленой, красивой и очень воспитанной, что не может не умилять поклонников королевской семьи. Неудивительно, что, записывая мотивирующие наставления для женской сборной Англии по футболу "Львицы" перед их историческим финальным матчем чемпионата мира против Испании в воскресенье, 20 августа, принц Уильям в качестве компаньонки выбрал именно дочку. Милое видео опубликовано на официальной странице Уильяма и Кейт в Instagram.

В кадре принц Уильям и принцесса Шарлотта сидят на лавочке. В руках у девочки – футбольный мяч.

"Львицы, мы хотим пожелать вам огромной удачи. Мы сожалеем, что не можем присутствовать лично, но мы так гордимся всем, чего вы достигли, и миллионами людей, которых вы вдохновили здесь и по всему миру. … Итак, идите туда и по-настоящему развлекайтесь", – говорит будущий король Великобритании.

Его дочь мило улыбается на камеру, а в конце видео добавила: "Удачи, львицы!"

Королевская пара продемонстрировала элегантный повседневный ансамбль. Уильям был в синей рубашке и джинсах, а Шарлотта – в полосатой футболке, шортах и белых кроссовках. Уильям нежно обнимал дочь на протяжении всей записи.

"Прекрасное послание поддержки, и приятно видеть принцессу Шарлотту! Я так горжусь нашими Львицами, желаю им удачи в завтрашнем дне!", "Шарлотта такая милая! Удачи, львицы!!", "Ой, какое очаровательное видео!! Принцесса Шарлотта такая красивая маленькая девочка. Спасибо за этот чудесный сюрприз и удачи Львицам", – пишут в комментариях поклонники.

Хотя Уильям и Шарлотта не будут присутствовать на финале лично, принц Уэльский поделился несколькими поздравлениями для львиц, когда они проходили через соревнование, и он был взволнован после их победы в полуфинале над Австралией со счетом 3: 1.

"Какое феноменальное выступление @Lionesses – вперед к финалу! Выражаем благодарность @TheMatildas, вы блестяще выступили и были фантастическими соведущими этого чемпионата мира. W", – написал он.

Король Чарльз также похвалил команду и в послании команде Сарины Вигман он написал:

"Моя жена и я присоединяемся ко всей нашей семье, отправляя могучим Львицам наши самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата мира и разделяя наши наилучшие пожелания к воскресному матчу. Хотя ваша победа, возможно, стоила великолепной Матильде шанса на главный приз в игре, обе команды были источником вдохновения на поле и за его пределами, и поэтому обе страны объединяются в гордости, восхищении и уважении".

Ранее Фокус писал, какой титул сейчас носит принцесса Шарлотта.