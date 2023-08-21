Принц Гарри и король Чарльз III назначили дату для "мирных переговоров"
Сейчас ожидается комментарий от Букингемского дворца, однако представители герцога Сассекского опровергают информацию о вероятном примирении.
74-летний король Великобритании Чарльз III и его младший сын, 38-летний принц Гарри, собираются встретиться для "мирных переговоров" 17 сентября 2023 года — на это событие монарх, как говорят, освободил свой график. Об этом пишет OK! Magazine.
"Король Чарльз должен вернуться в Лондон из Балморала в середине сентября, что связано с окончанием поездки Гарри на "Игры непокоренных" в Дюссельдорф", — рассказал инсайдер.
"У короля перенесен официальный визит во Францию на 20 сентября, поэтому [у него] есть несколько свободных дней в Лондоне, чтобы встретиться со своим сыном. Пока мы разговариваем, персонал пытается уточнять детали", — добавил источник.
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Впрочем, Меган Маркл не будет присутствовать на "мирных переговорах".
Представители герцога Сассекского опровергли информацию о встрече короля и его младшего сына. Сейчас ожидается комментарий от Букингемского дворца.
В последние годы между Гарри и его семьей возникло напряжение, особенно после выхода мемуаров, в которых герцог утверждал, что отец называл его "запасным" с рождения.
Также принц Гарри и Меган Маркл давали интервью Опре Уинфри, выпускали сериал от Netflix и сотрудничали со Spotify.
Напомним, принц Гарри не сможет помириться с Кейт Миддлтон без разрешения жены.
Также Фокус писал о следующей поездке принца Гарри после путешествия по Японии.