Риз Уизерспун и Николь Кидман посетили футбольный матч (фото)

Звезды экрана болели за команду "Нэшвилл".

56-летняя австралийская актриса Николь Кидман и 47-летняя Риз Уизерспун посетили футбольный матч в США в воскресенье, 20 августа 2023 года. Совместным снимком "Блондинка в законе" и бывшая жена Тома Круза делятся в Instagram.

На фото Кидман позировала с Уизерспун, когда они наблюдали за поединком "Нэшвилла" с "Интер Майами" Дэвида Бекхэма в Геодис Парк в Теннесси.

Риз не могла сдержать улыбку, прижимаясь к своей близкой подруге и коллеге.

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Австралийская знаменитость, которая родилась на Гавайях, продемонстрировала свою стройную фигуру в приталенной черной водолазке в сочетании с джинсами, а Риз была в шелковистой темной блузке.

"Замечательная ночь с моей девочкой", — отметила Николь в подписи. А Риз пожелала удачи "Нэшвиллу". Впрочем, победу в поединке одержала команда Дэвида Бекхэма.

Николь Кидман и Риз Уизерспун

Отметим, что двое знаменитостей исполнили главные роли в двухсезонном сериале "Большая маленькая ложь". Как на экране, так и в жизни актрисы остаются хорошими подругами.

Напомним, Риз Уизерспун показала своих двух сыновей.

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