Катя Осадчая трогательно поздравила младшего сына с днем рождения (фото)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух общих детей — Ивана и Даниила.

39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала лицо младшего сына Даниила в честь его 2-го дня рождения. Семейными кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Наследнику Кати Осадчей и Юрия Горбунова 19 августа 2023 исполнилось два года.

"Наш светлый мальчик с самой красивой в мире улыбкой, наш жизнерадостный Даниил, с Днем рождения тебя", — обратилась к имениннику звездная мама.

В частности, мама троих детей попросила прощения у сына за то, что хотела девочку.

"Ты так быстро растешь, что я вечером не могу насмотреться, как ты засыпаешь, потому что утром ты уже станешь взрослее на день", — написала Осадчая.

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Катя Осадчая с сыном Даниилом

"Наше солнышко!!! Расти здоровый и счастливый!!! В мирной, свободной Украине!!!" — написал Юрий Горбунов в комментариях к посту-поздравлению.

"Младший совсем на папу похож, а старший будто на мамочку", — считают подписчики телеведущей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Звездная пара, кроме именинника, также воспитывает сына Ивана.

Напомним, Катя Осадчая показала редкое фото своего первенца Ильи.

Также Фокус писал о реакции Кати Осадчей на скандал с Владимиром Остапчуком.