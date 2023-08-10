Катя Осадчая прокомментировала скандал с Остапчуком

Ведущий Владимир Остапчук в своем шоу поднял тему депиляции женщин.

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39-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая прокомментировала скандал с Владимиром Остапчуком. Своими мыслями знаменитость поделилась в Instagram.

Мама троих не прошла мимо нашумевшей темы в украинском обществе и высказала собственное мнение.

"Я что-то пропустила и война уже закончилась? И детей вернули? И пленные дома? Все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну серьезно?" — отметила жена Юрия Горбунова.

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Катя Осадчая Фото: Скріншот

Что за скандал

На шоу Владимира Остапчука "Мекнув — питайте" он с гостями программы, певцом Позитивом и блогером Богданом Буше, обсуждали женщин. В частности, украинские звезды подняли вопрос депиляции и отметили, что без бритья женщина не может быть 10\10.

Шоу Остапчука Фото: Скриншот

После этого в Сети ряд звезд стали на защиту женщин и их права в свободе выбора.

Напомним, что известно о скандале с высказываниями Остапчука, Буше и Позитива.

Также Фокус писал об ответе Владимира Остапчука на критику его шоу Машей Ефросининой, Алексеем Дурневым и Владимиром Дантесом.