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Стиль життя

Катя Осадча прокоментувала скандал з Остапчуком

Катя Осадча, скандал з остапчуком, Катя Осадча про гоління, скандал з депіляцією жінок, 10 з 10
Фото: kosadcha | Катя Осадча

Ведучий Володимир Остапчук у своєму шоу порушив тему депіляції жінок.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал з Володимиром Остапчуком. Своїми думками знаменитість поділилася в Instagram.

Мама трьох не пройшла повз гучної теми в українському суспільстві і висловила власну думку.

"Я щось пропустила і війна вже закінчилася? І дітей повернули? І полонені вдома? Всі з житлом і здорові, і все у нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?" – зазначила дружина Юрія Горбунова.

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Катя Осадча Fullscreen
Катя Осадча
Фото: Скриншот

Що за скандал

На шоу Володимира Остапчука "Мекнув — питайте" він з гостями програми, співаком Позитивом та блогером Богданом Буше, обговорювали жінок. Зокрема українські зірки порушили питання депіляції та зазначили, що без гоління жінка не може бути 10\10.

Шоу Остапчука Fullscreen
Шоу Остапчука
Фото: Скриншот

Після цього в мережі низка зірок стали на захист жінок та їхніх прав у свободі вибору.

Нагадаємо, що відомо про скандал з висловлюваннями Остапчука, Буше та Позитива.

Також Фокус писав про відповідь Володимира Остапчука на критику його шоу Машею Єфросиніною, Олексієм Дурнєвим та Володимиром Дантесом.