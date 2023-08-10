Катя Осадча прокоментувала скандал з Остапчуком

Ведучий Володимир Остапчук у своєму шоу порушив тему депіляції жінок.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча прокоментувала скандал з Володимиром Остапчуком. Своїми думками знаменитість поділилася в Instagram.

Мама трьох не пройшла повз гучної теми в українському суспільстві і висловила власну думку.

"Я щось пропустила і війна вже закінчилася? І дітей повернули? І полонені вдома? Всі з житлом і здорові, і все у нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?" – зазначила дружина Юрія Горбунова.

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Катя Осадча Фото: Скриншот

Що за скандал

На шоу Володимира Остапчука "Мекнув — питайте" він з гостями програми, співаком Позитивом та блогером Богданом Буше, обговорювали жінок. Зокрема українські зірки порушили питання депіляції та зазначили, що без гоління жінка не може бути 10\10.

Шоу Остапчука Фото: Скриншот

Після цього в мережі низка зірок стали на захист жінок та їхніх прав у свободі вибору.

Нагадаємо, що відомо про скандал з висловлюваннями Остапчука, Буше та Позитива.

Також Фокус писав про відповідь Володимира Остапчука на критику його шоу Машею Єфросиніною, Олексієм Дурнєвим та Володимиром Дантесом.