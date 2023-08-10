"Шакалячий експрес": Остапчук різко відповів Дантесу та Єфросиніній на критику своїх висловлювань

Шоумен пригадав давні заяви своїх зіркових колег.

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38-річний український телеведучий Володимир Остапчук різко відповів Володимиру Дантесу та Маші Єфросиніній на критику свого шоу "Мекнув — питайте" та висловлювання про те, що "неголені жінки некрасиві".

"Шановні "колеги", як же я обожнюю обговорювати з вами серйозні проблеми. Поговоримо про ваші?" — почав своє звернення шоумен.

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Володимир Остапчук

Спочатку Остапчук звернувся до співака Володимира Дантеса, який напередодні записав короткий ролик в Instagram з піснею, у якій закликає жінок не голитися та оцінює їх на 10\10. Шоумен пригадав висловлювання самого музиканта піврічної давності про те, що в нього дитяча травма від неголених ніг його вчительки.

Володимир Дантес

"Слово "перевзуватися" вам про щось говорить?" — запитав Володимир Остапчук.

Дантес уже відреагував та записав звернення у своїх соцмережах, у якому закликав Машу Єфросиніну, Олексія Дурнєва, Альону Альону, Юлію Саніну перестати "булити" свого колегу по цеху. А підписникам музикант відповів, що вважає, що жінка має право робити те, що сама хоче.

Фото: Скриншот

Потім Остапчук звернувся до Маші Єфросиніної, яка стала на захист жінок. Він пригадав, як у шоу "Дорослі дівчатка" телеведуча та співачка Оля Полякова говорили, що чоловіки повинні заробляти більше.

"Чи хлопці не подивляться шоу й не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їх жінка буде цьому докоряти й обговорювати?" — запитав ведучий.

Маша Єфросиніна заступилася за жінок

Також Остапчук звернувся до Олексія Дурнєва та пригадав його образливі висловлювання у сторону жінок.

"А зараз, до речі, для чогось тягнеш в інфопростір росіян. Навіщо будувати на них контент?" — зазначив шоумен.

"Вова, не зупиняйся, треба ще більше крінжу☺️", — написав у коментарях Олексій Дурнєв.

"Такі всі святі — аж страшно… Шакалячий експрес відправляється зі станції "Небесна канцелярія" — усім приготуватися", — закінчив свою "промову" Остапчук.

Нагадаємо, у червні 2023 шоумен виїхав до Греції, аби провести вечірку, на якій були росіяни.

Також Фокус писав про початок скандалу із сексистськими висловлюваннями Володимира Остапчука.