Анджелина Джоли показала, как сделать сексуальным даже осенний ансамбль

Несмотря на то, что в Нью-Йорке было выше 26 градусов тепла, Джоли появилась на улице в зимнем пальто.

48-летняя актриса Анджелина Джоли, которая на прошлой неделе была замечена на Бродвее в шикарном бежевом брючном костюме, снова вернулась к своему любимому черному цвету. Звезду заметили не просто в полностью черном ансамбле, но еще и в зимнем пальто, пишет InStyle.

Знаменитость вышла на воскресный бранч в Il Buco Alimentari & Vineria в Ист-Виллидж и выбрала одежду не по погоде. Несмотря на то, что в Нью-Йорке был знойный и влажный день, она надела черное приталенное зимнее пальто миди. Под ним у нее было черное платье длиной до лодыжек.

В какой-то момент она приспустила одну сторону пальто, оголив плечо и придав своему ансамблю нотку сексуальности. Образ завершали ее фирменные солнцезащитные очки квадратной формы, сумка Celine с монограммой, серьги с бриллиантами и туфли телесного цвета с круглым носком.

Осветленные волосы Джоли распустила, и они ровными прядями спадали ей на плечи.

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На прошлой неделе Анджелина была в Нью-Йорке на подготовке к постановке своего будущего мюзикла "Посторонние", в котором она сотрудничает с 15-летней дочерью Вивьен. В начале этого года они увидели мировую премьеру мюзикла в La Jolla Playhouse в Калифорнии, а позже встретились с автором одноименного романа, на котором он основан, Сьюзен Хинтон.

"Анджелина в восторге от этого нового предприятия. Она считает, что это мюзикл для всех возрастов, но особенно он находит отклик у молодежи. Эту постановку она мечтает воплотить на Бродвее", – писали СМИ.

Одеваться не по погоде – не редкость среди знаменитостей. Например, Рианна однажды надела экстремальную мини-юбку и выбрала туфли с открытым носком посреди зимы, а Эмили Ратаковски вспотела в кожаном плаще на показе мужской моды Loewe в Париже этим летом.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл в жаркую погоду вышла на улицу в теплом пальто.