Дорого, но не по погоде: Меган Маркл вышла на улицу в кашемировом пальто и теплой шали

Герцогиня Сассекская выгуляла дорогой, но неуместный ансамбль, не обращая внимания на погоду. Стоимость ее образа модные эксперты оценили в более чем $5000

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Пока принц Гарри в Токио, его жена Меган Маркл выгуляла в Монтесито наряд не по сезону. Герцогиня Сассекская появилась на улице в пальто Max Mara Raspoli верблюжьего цвета за 1625 долларов, сине-коричневой кашемировой шали Hermès Rayures D'Ete с принтом за 1225 долларов и белых брюках. Свой образ она дополнила черно-коричневыми босоножками Chanel стоимостью около 1150 долларов, ремнем Givenchy за 450 долларов и белой сумкой Goyard за 1650 долларов, пишет Page Six, публикуя эксклюзивные фотографии бывшей актрисы.

Учитывая то, что на улице было больше 21 градуса тепла, дорогой ансамбль герцогини выглядел довольно неуместным.

В сопровождении своего телохранителя она шла по парковке. По информации журналистов, когда она поднимала руку в определенные моменты своей прогулки, на запястье Маркл было видно таинственное круглое пятно.

Всего несколько дней назад Меган вместе с подругой Люси Фрейзер посетила концерт певицы Тейлор Свифт на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния.

Пока она наслаждается одиночеством, ее супруг со своим приятелем по игре в поло Игнасио "Начо" Фигерасом проводят время в Японии. недавно они искали подарки для своих жен.

В Токио принц Гарри выступил на саммите, организованном Международным обществом содействия спорту (ISPS) в среду. Он позировал фотографам в компании основателя ISPS Харухисы Ханды.

Известно также, что далее герцог Сассекский собирается отправиться в Сингапур, чтобы сыграть в Sentebale ISPS Handa Polo Cup. Туда он полетит без своей жены.

Ранее Фокус писал, почему Меган Маркл не поехала с мужем в Японию.