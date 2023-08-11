Принц Гарри показал, как покупает подарки для Меган Маркл в аэропорту

Принц Гарри улетел в Японию со своим другом Начо Фигерасом, а его супруга тем временем сходила на концерт Тейлор Свифт.

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Принцу Гарри удалось сделать несколько покупок, пока он был в Токио со своим приятелем по игре в поло Игнасио "Начо" Фигерасом, которого он знает с 2007 года. Так как сам Гарри страницы в соцсетях не ведет, то фото запостил его друг. Об этом пишет Page Six.

"Покупки для наших жен", — подписал 46-летний Фигерас пост в Instagram, в котором он и Гарри примерили солнцезащитные очки и приняли супергеройские позы.

Принц Гарри и Начо Фигерас в Японии Фото: Instagram nachofigueras

Инсайдер дал дополнительную информацию о шоппинге, эксклюзивно сообщив Page Six, что 38-летний Гарри веселился в магазине и в общем, отлично провел время в Токио.

"Мы отлично провели время, и все были такими милыми", — с энтузиазмом сообщил источник. По его словам, Гарри, который в последнее время очень редко выходит в свет и еще реже общается с фанатами, фотографировался со "всеми, кто просил" и махал рукой тем, кто приветствовал их с Начо издалека.

Сейчас герцог Сассекский находится в Японии в командировке, а его жена Меган Маркл остается в Калифорнии со своими двумя детьми: четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

Но также она нашла время и чтобы повеселиться. Источник сообщил, что она с подругами посетила концерт Тейлор Свифт, пока Гарри находится в Азии.

Принц Гарри прибыл в Токио во вторник и выступил на саммите, организованном Международным обществом содействия спорту (ISPS) на следующий день.

В частности, Гарри появился на панели с бывшим новозеландским игроком в регби Дэном Картером и Начо Фигерасом, и говорил о силе спорта, сообщества и благотворительности.

Принц Гарри и Начо Фигерас в Японии

Но в ближайшее время в США он не собирается, так как в субботу он должен вылететь в Сингапур и сыграть в матче Sentebale ISPS Handa Polo Cup, который соберет деньги для Sentebale, благотворительной организации, соучредителем которой он является и которая занимается сбором денег для детей в Лесото, Африка.

Напомним, Начо Фигерас и принц Гарри — давние друзья. Впервые они встретились, как считается, в 2007 году.

Начо Фигерас и его жена Дельфина Блакье были на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Ранее Фокус писал о том, как познакомились принц Гарри и Начо Фигерас, а также, чем прославился новый лучший друг принца Гарри.