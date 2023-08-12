Дорого, але не за погодою: Меган Маркл вийшла на вулицю в кашеміровому пальто і теплій шалі

Герцогиня Сассекська вигуляла дорогий, але недоречний ансамбль, не звертаючи уваги на погоду. Вартість її образу модні експерти оцінили в більш ніж $5000

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Поки принц Гаррі в Токіо, його дружина Меган Маркл вигуляла в Монтесіто вбрання не за сезоном. Герцогиня Сассекська з'явилася на вулиці в пальті Max Mara Raspoli верблюжого кольору за 1625 доларів, синьо-коричневій кашеміровій шалі Hermès Rayures D'Ete з принтом за 1225 доларів і білих штанах. Свій образ вона доповнила чорно-коричневими босоніжками Chanel вартістю близько 1150 доларів, ременем Givenchy за 450 доларів і білою сумкою Goyard за 1650 доларів, пише Page Six, публікуючи ексклюзивні світлини колишньої актриси.

З огляду на те, що на вулиці було понад 21 градус тепла, дорогий ансамбль герцогині мав досить недоречний вигляд.

У супроводі свого охоронця вона йшла парковкою. За інформацією журналістів, коли вона піднімала руку в певні моменти своєї прогулянки, на зап'ясті Маркл було видно таємничу круглу пляму.

Лише кілька днів тому Меган разом із подругою Люсі Фрейзер відвідала концерт співачки Тейлор Свіфт на стадіоні SoFi в Інглвуді, Каліфорнія.

Поки вона насолоджується самотністю, її чоловік зі своїм приятелем із гри в поло Ігнасіо "Начо" Фігерасом проводять час у Японії. нещодавно вони шукали подарунки для своїх дружин .

У Токіо принц Гаррі виступив на саміті, організованому Міжнародним товариством сприяння спорту (ISPS) у середу. Він позував фотографам у компанії засновника ISPS Харухіси Ханди.

Відомо також, що далі герцог Сассекський збирається вирушити до Сінгапуру, щоб зіграти в Sentebale ISPS Handa Polo Cup. Туди він полетить без своєї дружини.

Раніше Фокус писав, чому Меган Маркл не поїхала з чоловіком до Японії.