22 августа 2023 года: апостола Матфея — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Матфея. Он с раннего детства интересовался христианской культурой и изучал священные писания. Когда миру явился Иисус Христос, Матфей одним из первых осознал, что это Мессия, и был предан Богу. Из-за этого он попал в список 70 апостолов, а после Вознесения Господнего и в число 12 апостолов. Умер после осуждения за распространение христианства.
Что нельзя делать 22 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- ссориться и злословить;
- менять место работы.
Народные приметы и поверья:
- дует южный ветер — зимой будет много снега;
- какая сегодня погода — такая же будет еще долго;
- утром много росы — будет теплый и ясный день;
- плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.
День ангела празднуют:
Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.
Родились в этот день:
1920 год — Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст;
1966 год — Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.
Также в этот день:
1770 год — капитан Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны;
1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста;
1918 год — обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;
1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.