22 августа 2023 года: апостола Матфея — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Матфея. Он с раннего детства интересовался христианской культурой и изучал священные писания. Когда миру явился Иисус Христос, Матфей одним из первых осознал, что это Мессия, и был предан Богу. Из-за этого он попал в список 70 апостолов, а после Вознесения Господнего и в число 12 апостолов. Умер после осуждения за распространение христианства.

Что нельзя делать 22 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

ссориться и злословить;

менять место работы.

Народные приметы и поверья:

дует южный ветер — зимой будет много снега;

какая сегодня погода — такая же будет еще долго;

утром много росы — будет теплый и ясный день;

плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.

День ангела празднуют:

Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.

Родились в этот день:

1920 год — Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст;

1966 год — Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.

Также в этот день:

1770 год — капитан Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны;

1864 год — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста;

1918 год — обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;

1992 год — президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.