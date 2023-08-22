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Ретроградный Меркурий с 23 августа 2023: что можно и нельзя делать

Наталья Гулий
Фото: LiveScience

С 23 августа по 15 сентября человечество ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Девы. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

За что отвечает Меркурий?

Меркурий — планета, которая связана с такими сферами жизни, как: документы, купле-продажа, деловая активность, обучение, путешествия. А Дева, знак в котором будет разворачиваться Меркурий, любит все анализировать, замечает любые мелочи и детали. Возможно, вам придется пересмотреть или проанализировать какие-то дела, ситуации, документы или анализы. Также Дева может раскрыть тайну прошлого.

Что случается в период Ретроградного Меркурия?

Обычно в этот период случаются: задержки в транспорте, задержки в учениях, путаница в цифрах и времени, путаница в документах, неполадки с техникой, недоразумения, рассеянность, конфликтные ситуации, могут вернуться люди из прошлого, активизируются мошенники.

Что можно делать во время Ретроградного Меркурия?

Астрологи акцентируют на делах, которыми можно и даже нужно заняться в этот период:

  • завершать дела;
  • встречаться со старыми знакомыми или друзьями;
  • заняться очисткой организма;
  • начинать заниматься спортом;
  • навести порядок в вещах, доме, гаджетах;
  • делать ремонт;
  • медитировать.

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

  • выполнять рискованные финансовые операции;
  • заниматься вложениями и инвестициями;
  • заключать сделки;
  • отправляться в далекие путешествия;
  • давать деньги взаймы;
  • совершать крупные покупки;
  • делать плановые операции;
  • подписывать документы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r2T4ciUDTm4