Бритни Спирс на фоне развода танцует в трусах в своем блоге (видео)
Артистка сменила два ярких топа.
41-летняя американская певица Бритни Спирс делится новым танцевальным видео на фоне развода с Сэмом Асгари. Ролик артистка выложила в Instagram с более чем 42 млн подписчиков.
Звезда сцены исполняла традиционные для ее соцсетей танцы, одетая в желтый топ и трусы с животным принтом. На ногах мамы двоих детей были ковбойские черные сапоги.
Впоследствии она сменила топ на красный.
Сначала Бритни танцевала под песню Naïka "Sauce", а затем — под композицию Janet Jackson "That's The Way Love Goes".
Комментарии к новому посту звезды выключены. Она подписала его лаконично — тремя эмодзи в виде лука.
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Сейчас артистка разводится с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, за которого вышла замуж летом 2022 года. Сообщалось об изменах и избиениях со стороны певицы, однако клиенты тренера также рассказали и о его неверности.
Напомним, Бритни Спирс "поймали" папарацци ночью в закусочной.
Также Фокус писал об истинных причинах, почему Сэм Асгари женился на американской певице.