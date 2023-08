Бритни Спирс на фоне развода танцует в трусах в своем блоге (видео)

Артистка сменила два ярких топа.

41-летняя американская певица Бритни Спирс делится новым танцевальным видео на фоне развода с Сэмом Асгари. Ролик артистка выложила в Instagram с более чем 42 млн подписчиков.

Звезда сцены исполняла традиционные для ее соцсетей танцы, одетая в желтый топ и трусы с животным принтом. На ногах мамы двоих детей были ковбойские черные сапоги.

Впоследствии она сменила топ на красный.

Сначала Бритни танцевала под песню Naïka "Sauce", а затем — под композицию Janet Jackson "That's The Way Love Goes".

Комментарии к новому посту звезды выключены. Она подписала его лаконично — тремя эмодзи в виде лука.

Бритни Спирс

Сейчас артистка разводится с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, за которого вышла замуж летом 2022 года. Сообщалось об изменах и избиениях со стороны певицы, однако клиенты тренера также рассказали и о его неверности.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

