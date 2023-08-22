Елена Зеленская в Дании: три элегантных образа первой леди Украины (фото)

В Дании Елена и Владимир Зеленские встречались с членами королевской семьи Дании: королевой Маргрете, а также кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри.

Первая леди Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский отправились в Данию, после того, как посетили Швецию и Нидерланды. На своей странице в Instagram Елена Зеленская опубликовала фотографии, сделанные во время визита, и рассказала о встречах с членами королевской семьи Дании. Также о визите рассказали на официальном сайте "Офис президента".

Так, вместе с кронпринцессой Дании Мэри, супругой кронпринца Фредерика, они побывали в датском Соборе Гадерслева, где состоялось богослужение в память о Софийке из Чернигова, убитой 19 августа российской ракетой, и в память о сотнях других украинских детей, погибших от российской агрессии.

Елена Зеленская и кронпринцесса Мэри Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская и кронпринцесса Мэри Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди Украины отметила, что собор всего на 200 лет "младше" Софии Киевской и поблагодарила Данию за помощь.

"Дания не только оказывает помощь в обороне — она участвует в восстановлении школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, поддерживает украинскую экономику и наиболее пострадавшие регионы, на дипломатическом уровне борется против похищения Россией украинских детей", — написала первая леди в своем сообщении в Instagram.

На встрече с кронпринцессой Елена Зеленская появилась в светлом брючном костюме, с золотой брошью на груди, которую она уже носила ранее. Это особенная брошь, созданная украинским брендом GUNIA Project. При создании мастера вдохновлялись уцелевшим керамическим кувшинчиком в виде петушка, который сохранился на полке в квартире в Бородянке, уничтоженной российскими военными.

После Елена Зеленская встретилась с Софи Леде, министром здравоохранения Дании. Для визита в госпиталь, где кроме прочих лечатся также дети, пострадавшие от войны с ВС РФ, и военнослужащие Украины, первая леди выбрала брючный костюм темно-зеленого оттенка и дополнила образ туфлями в тон.

Елена Зеленская в Дании Фото: instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в Дании Фото: instagram/olenazelenska_official

А для встречи с королевой Дании Маргрете Елена Зеленская выбрала элегантный наряд: черную узкую юбку и белый жакет оригинального покроя с вышивкой от украинского бренда ELENAREVA.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече с королевой Дании Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече с королевой Дании Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

Королева Маргрете подарила украинскому президенту картину под названием "Дерево жизни", которую она нарисовала сама.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская на встрече с королевой Дании Маргрете

Известно, что королева Дании является талантливой художницей, чьи полотна выставляются в галереях.

Подарок королевы Маргрете Фото: Instagram detdanskekongehus

После вручения подарка и традиционной записи в Книге почетных гостей королева устроила официальный обед. На нем кроме президента Украины и первой леди и королевы присутствовали наследный принц Фредерик с супругой, премьер-министр Дании, министр обороны Дании и посол Украины в Дании.

Напомним, во время визита в Швецию, Елена Зеленская встретилась с королевой Сильвией и королем Карлом XVI Густавом.