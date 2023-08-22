41-летняя Сиенна Миллер ждет второго ребенка (фото)

Актриса скрывала свою беременность от всех. У нее уже есть 10-летняя дочь Марлоу от предыдущих отношений.

Британско-американская актриса Сиенна Миллер удивила поклонников тем, что долго скрывала свою вторую беременность. Об интересном положении знаменитости стало известно после того, как она появилась в крошечном бикини на Ибице, где отдыхает с друзьями. Судя по фото, облетевшим сеть, звезда ждет появления ребенка, о чем красноречиво говорит ее округлившийся живот, пишет Daily Mail.

На актрисе был купальник кирпичного цвета с завязками, а глаза Миллер спрятала под солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными.

После того как искупалась в море, она завернулась в большое серое полотенце и вытерлась, а затем пошла с компанией в ресторан Es Torrent.

Звезда, у которой есть 10-летняя дочь Марлоу от ее бывшего возлюбленного, актера Тома Старриджа, в настоящее время встречается с 26-летним Оли Грином. Пара подтвердила свой роман на вечеринке Vanity Fair еще в феврале 2022 года.

В одном из интервью Сиенна призналась, как думала, что выйдет замуж к 30 годам, но отношения, в которых она была в те годы, не сложились.

"Я вложила то, что казалось важным, в нечто, что было просто ведром с дырой в человеке. Я потеряла время. И я чувствовала, что время действительно было моей валютой", – сказала она в беседе с журналистами британского Vogue. Актриса поспешила уточнить, что имеет в виду не Тома, с которым она встречалась с 2011 по 2015 год и родила ему дочь. Сейчас они остались друзьями, а Старридж встречается с актрисой Алексой Чанг.

До отношений с Томом Сиенна была помолвлена с Джудом Лоу, пока он не изменил ей с няней своих детей, а также встречалась с актером Батлазаром Гетти.

Сиенна в свое время встречалась с Джудом Лоу Фото: Getty Images

Миллер не раз говорила, что хочет троих детей, и что быть матерью – ее самая любимая работа.

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