Сиенна Миллер подтвердила роман с 25-летним актером Оли Грином

40-летняя актриса Сиенна Миллер, которую недавно видели целующейся в баре с моделью Карой Делевинь, официально заявила, что встречается с актером Оли Грином. О новом романе звезда сообщила через своих представителей

Как пишут в Рagesix, о новом возлюбленном Сиенны известно мало: ему 25, он был лицом GAP, участвовал в модном показе Burberry и снялся в сериале "Берег москитов". До Сиенны у Грина был роман с моделью Адвоа Абоа.

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[ + – ] Новый возлюбленный Сиенны Миллер Оли Грин

До этого пару видели вместе на матче НБА "Нью-Йорк Никс" против "Мемфис Гриззлис", который состоялся в Мэдисон-Сквер-Гарден на Манхэттене. Актриса надела серый блейзере оверсайз и широкие брюки, дополнив образ замшевыми ботинками и нежно-голубой сумочкой. Оли Грин был в синем блейзере и брюках в тон, светлой рубашке и сером шарфе вокруг шеи. Очевидцы сообщали, что влюбленные держались за руки, когда входили в зал. Во время матча Грин нежно касался плеча Сиенны.

Как писал ранее Фокус, актрису видели целующейся с моделью Карой Делевинь. Их близость, по мнению очевидцев, больше напоминала "роман на одну ночь", чем намекала на что-то серьезное.

У Сиенны Миллер есть дочь Марлоу от актера Тома Старриджа.