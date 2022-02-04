Сієна Міллер підтвердила роман із 25-річним актором Олі Гріном

40-річна акторка Сієна Міллер, яку нещодавно бачили Карою Делевінь, коли вони цілувалися в барі, офіційно заявила, що зустрічається з актором Олі Гріном. Про новий роман зірка повідомила через своїх представників.

Як пишуть у Рagesix, про нового коханого Сієни відомо мало: йому 25, він був обличчям GAP, брав участь у модному показі Burberry і знявся в серіалі "Берег москітів". До Сієни в Гріна був роман із моделлю Адвоа Абоа.

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[ + – ] Новий коханий Сієнни Міллер Олі Грін

До цього пару бачили разом на матчі НБА "Нью-Йорк Нікс" проти "Мемфіс Ґріззліс", який відбувся у Медісон-Сквер-Гарден на Мангеттені. Акторка одягла сірий блейзер оверсайз і широкі штани, доповнивши образ замшевими черевиками та ніжно-блакитною сумочкою. Олі Грін був у синьому блейзері та штанах у тон, світлій сорочці та сірому шарфі навколо шиї. Очевидці повідомляли, що закохані трималися за руки, коли заходили до зали. Під час матчу Грін ніжно торкався плеча Сієни.

Як писав раніше Фокус, акторку бачили Карою Делевінь, яка цілується з моделлю. Їхня близькість, на думку очевидців, більше нагадувала "роман на одну ніч", ніж натякала на щось серйозне.

У Сієни Міллер є дочка Марлоу від актора Тома Старріджа.