Кара Делевінь цілувалася із Сієнною Міллер у нью-йоркському барі

Відома модель Кара Делевінь та її подруга акторка Сієнна Міллер цілувалися у нью-йоркському барі. Про це повідомляє PageSix із посиланням на інсайдерів. Говорити про серйозний роман поки що не доводиться

Поцілунок Кари та Сієнни більше нагадував "роман на одну ніч", ніж натякав на щось серйозне, зазначило джерело PageSix. Подруги відпочивали в барі Temple у Нью-Йорку разом з імовірним бойфрендом Делевінь. Його ім'я невідоме. Судячи з інформації інсайдерів, дівчата приділяли увагу не тільки одна одній, а й своєму супутнику, й усе влаштовувало всіх.

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Шанувальники Кари не сприймають захоплення Сієнною всерйоз. Це не перший їхній публічний поцілунок. Подруги не раз називали свою близькість просто дружбою. Цьогорічний поцілунок у барі знаменитості не коментували.

[ + – ] Сієнна Міллер Фото: Getty Images

Делевінь називає себе відкритою бісексуалкою і вже заводила романи з дівчатами: два роки вона зустрічалася з акторкою Ешлі Бенсон. Також серед колишніх коханих Кари Мішель Родрігес, Енні Кларк, Періс Джексон.

Сієнна Міллер мала численні романи з чоловіками. У 2000-х вона збиралася заміж за актора Джуда Лоу, але він їй зрадив, і пара розлучилася. У 2012 році акторка народила доньку Марлоу від актора Тома Старріджа. У 2015 році знаменитості розірвали стосунки.