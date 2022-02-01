Кара Делевинь целовалась с Сиенной Миллер в нью-йоркском баре

Известная модель Кара Делевинь и ее подруга актриса Сиенна Миллер целовались в нью-йоркском баре. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на инсайдеров. Говорить о серьезном романе пока не приходится

Поцелуй Кары и Сиенны больше напоминал "роман на одну ночь", чем намекал на что-то серьезное, отметил источник PageSix. Подруги отдыхали в баре Temple в Нью-Йорке вместе с предположительным бойфрендом Делевинь. Его имя неизвестно. Судя по информации инсайдеров, девушки уделяли внимание не только друг другу, но и своему спутнику, и всех все устраивало.

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Поклонники Кары не воспринимают увлечение Сиенной всерьез. Это не первый их публичный поцелуй. Подруги не раз называли свою близость просто дружбой. Нынешний поцелуй в баре знаменитости никак не комментировали.

[ + – ] Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Делевинь называет себя открытой бисексуалкой, и уже заводила романы с девушками: два года она встречалась с актрисой Эшли Бенсон. Также среди бывших возлюбленных Кары Мишель Родригес, Энни Кларк, Пэрис Джексон.

У Сиенны Миллер были многочисленные романы с мужчинами. В 2000-х она собиралась замуж за актера Джуда Лоу, но он ей изменил, и пара рассталась. В 2012 году актриса родила дочь Марлоу от актера Тома Старриджа. В 2015 году знаменитости разорвали отношения.