Легендарный итальянский певец Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет

Музыкант долгое время боролся с онкологией, однако официальная причина смерти пока не сообщается.

На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо. Об этом сообщает Ansa.

Причины смерти музыканта пока не раскрываются, однако известно, что он годами боролся с онкологией. Кутуньо ушел из жизни 22 августа 2023 года в больнице Милана San Raffaele.

"После продолжительной болезни певцу стало хуже за последние месяцы", — рассказал менеджер музыканта Даниил Манкузо.

Тото Кутуньо Фото: Getty Images

Свою музыкальную карьеру итальянский певец начинал как композитор. Три песни музыканта долгое время занимали верхние строчки во французских хит-парадах: "Lete indien" в исполнении Джо Дассена, "Ciao, bambino, sorry" Мирей Матье, "En chantant" Мишеля Сарду.

А песня "Soli" в исполнении Адриано Челентано стала очень популярной в целом в Европе. 16 песен Тото Кутуньо, написанных специально для Джо Дассена, стали лучшими в репертуаре французского шансонье.

Кутуньо записал 18 альбомов, а его песни стали бессмертными.

Одна из самых популярных песен Тото Кутуньо

Певец победил на конкурсе Евровидения в Загребе 1990 года со своей собственной песней "Insieme: 1990" ("Вместе: 1990"), балладой посвященной европейской политической интеграции. Тото с Джильйолой Чинквенти были единственными двумя победителями Евровидения от Италии.

В 1971 году музыкант женился на Карле Кутуньо. Однако его единственный ребенок, 34-летний сын Нико, родился вне брака.

Также Фокус писал о смерти "королевы рок-н-ролла" Тины Тернер в мае 2023 года.