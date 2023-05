Умерла "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Обладательница восьми премий "Грэмми" ушла из жизни в своем доме в Швейцарии.

Related video

Известная американская певица Тина Тернер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок) скончалась на 84-м году жизни. Об этом пишет Sky News.

Как сообщается, одна из величайших рок-вокалисток и обладательница восьми премий "Грэмми" ушла из жизни в своем доме в Швейцарии. Об этом рассказал изданию представитель артистки.

"Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте близ Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет легенду музыки и пример для подражания", — отмечается в официальном заявлении.

Тина Тернер Фото: Скриншот

Тина Тернер, которая родилась в США и являлась гражданкой Швейцарии, стала одной из самых любимых рок-певиц, известная рядом хитов, в частности The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.

Впервые знаменитость приобрела популярность вместе с бывшим мужем Айком Тернером, с которым они были в браке с 1962 по 1978. В частности в репертуаре бывших супругов была песня River Deep Mountain High.

В 2007 году Айк Тернер, один из основателей рок-н-ролла, ушел из жизни. По официальной версии, от передозировки наркотиков.

Песня Тины Тернер "River Deep Mountain High"

Домашнее насилие, которому бывший муж подвергал Тину, было задокументировано в голливудском биографическом фильме 1993 года с Анджелой Бассет в главной роли, который получил три "Оскара".

С 2013 года Тина Тернер была замужем за 67-летним немцем Эрвином Бахом. В этот же год она отказалась от американского гражданства и получила швейцарское. У певицы было четверо детей — Ронни, Раймон, Айк младший и Майкл. Но Ронни и Раймон (ее биологические дети) умерли раньше матери.

Ранее Фокус писал о решении Тины Тернер закончить карьеру весной 2021 года.