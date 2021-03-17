"Это была не лучшая жизнь": 81-летняя Тина Тернер сообщила о завершении карьеры

Певица приняла участие в съемках документального биографического фильма о себе для телеканала НВО

Легендарная актрис и певица Тина Тернер попрощалась с фанатами в документальном фильме о ней самой и сообщила о завершении карьеры. Об этом пишет Daily Mail.

Фильм авторства телеканала НВО выйдет в эфир 27 марта. В ленте 81-летняя "королева рок-н-ролла" заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер. Кроме того, лауреатка восьми премий "Грэмми" призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.

В автобиографической книге Тина рассказывала, что муж избивал ее, гасил о нее сигареты и после всего этого заставлял выходить на сцену. А когда она заболела гепатитом, то он тайно увел ее из больницы, чтобы певица не пропустила концерт и успела выступить. Кроме этого он изменял ей и оборудовал в их доме даже специальную комнату для свиданий, куда Тине не было доступа.

[ + – ] Тина Тернер с первым мужем Айком Тернером/Фото: скриншот

Примечательно, но в своей книге 1999 года Айк описывал, как бил свою жену, но с формулировкой "бывало, что я сбивал ее с ног, но никогда не избивал… бил, не сильнее, чем любой другой мужчина бьет свою жену".

В 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника. Из-за побочных эффектов певица прибегла к гомеопатическим средствам, однако это лишь ухудшило ее состояние. Вскоре у Тернер развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года ей пересадили почку, которую ей пожертвовал ее второй муж, продюсер Эрвин Бах. В 2018 году сын певицы, 59-летний Крейг покончил с собой. Он работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо.

[ + – ] Тина Тернер в 2021 году

"Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое. У меня была жизнь, полная насилия, другого способа рассказать эту историю нет. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять", — рассказала Тина Тернер в документальном фильме.

Тина Тернер (Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в городе Натбуш, Теннесси в семье рабочих завода. Популярность к певице пришла после дуэта с лидером группы Kings of Rhythm Айком Тернером, за которого она вышла замуж в 1962 году. Как позже рассказывала сама Тина — по принуждению. Она слишком боялась мужа, чтобы отказать ему.

[ + – ] Тина Тернер в начале карьеры/Фото: скриншот

Айк придумал ей сценический псевдоним, изменил название своей группы на Ike & Tina Turner Revue. Однако музыкант начал употреблять наркотики и избивать свою жену. В 1976 году Тина сбежала от мужа прямо перед концертом в Далласе, посвященном Дню Независимости и некоторое время скрывалась у друзей, прежде чем вылететь в Лос-Анджелес. Последней каплей стало то, что Айк избил ее прямо в лимузине, который вез их в отель. В 1978 году бракоразводный процесс был окончательно завершен, причем Тина приняла ответственность за долги и налоги из-за отмененного концертного тура.

Вторым ее мужем стал немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. С 2013 года Тина Тернер является гражданкой Швейцарии и живет в городе Кюснахт.

[ + – ] Свадьба Тины Тернер и Эрвина Баха

В 1967 году Тина Тернер стала первой чернокожей женщиной, появившейся на обложке журнала Rolling Stone.

В 1993 году был снят фильм о жизни певицы под названием "На что способна любовь". Анджела Бассетт, сыгравшая Тину, и Лоренс Фишберн, сыгравший Айка Тернера, получили номинации "Лучшая актриса" и "Лучший актер" на премию "Оскар". Саундтрек к картине записала сама Тина Тернер. В США он получил платиновый статус.

В 1995 году Тина записала саундтрек к фильму бондианы "Золотой глаз".