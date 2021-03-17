"Це було не найкраще життя": 81-річна Тіна Тернер повідомила про завершення кар'єри

Співачка взяла участь у зйомках документального біографічного фільму про себе для телеканалу НВО.

Легендарна актриса та співачка Тіна Тернер попрощалася з фанатами у документальному фільмі про себе і повідомила про завершення кар'єри. Про це пише Daily Mail.

Фільм авторства телеканалу НВО вийде в ефір 27 березня. У стрічці 81-річна "королева рок-н-ролу" заявила, що останні роки свого життя хоче провести далеко від публіки і камер. Крім того, лауреатка восьми премій "Греммі" зізналася, що досі страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, якому піддавалася у шлюбі з першим чоловіком, музикантом Айком Тернером.

В автобіографічній книзі Тіна розповідала, що чоловік бив її, гасив об неї цигарки і після всього цього змушував виходити на сцену. А коли вона захворіла гепатитом, то він таємно вивів її з лікарні, щоб співачка не пропустила концерт і встигла виступити. Крім цього він зраджував їй і обладнав у їхньому будинку навіть спеціальну кімнату для побачень, куди Тіна не мала доступу.

[ + – ] Тіна Тернер з першим чоловіком Айком Тернером/Фото: скріншот

Примітно, але у своїй книзі 1999 року Айк описував, як бив свою дружину, але з формулюванням "бувало, що я збивав її з ніг, але ніколи не бив... бив, не сильніше, ніж будь-який інший чоловік б'є свою дружину".

У 2013 році поп-зірка перенесла інсульт, а через три роки після цього у неї діагностували рак кишківника. Через побічні ефекти співачка вдалася до гомеопатичних засобів, проте це лише погіршило її стан. Незабаром у Тернер розвинулася ниркова недостатність. Навесні 2017 року їй пересадили нирку, яку їй пожертвував її другий чоловік, продюсер Ервін Бах. У 2018 році син співачки, 59-річний Крейг наклав на себе руки. Він працював агентом з нерухомості у долині Сан-Фернандо.

[ + – ] Тіна Тернер у 2021 році

"Це було не найкраще життя. Добре не врівноважує погане. У мене було життя, повне насильства, іншого способу розповісти цю історію немає. Це реальність. Це правда. Це те, що у вас є, тому ви повинні це прийняти", — розповіла Тіна Тернер в документальному фільмі.

Тіна Тернер (Анна Мей Буллок) народилася 26 листопада 1939 року в місті Натбуш, Теннессі у сім'ї робітників заводу. Популярність до співачки прийшла після дуету з лідером групи Kings of Rhythm Айком Тернером, за якого вона вийшла заміж у 1962 році. Як пізніше розповідала сама Тіна — з примусу. Вона занадто боялася чоловіка, щоб відмовити йому.

[ + – ] Тіна Тернер на початку кар'єри/Фото: скріншот

Айк придумав їй сценічний псевдонім, змінив назву своєї групи на Ike&Tina Turner Revue. Однак музикант почав вживати наркотики і бити свою дружину. У 1976 році Тіна втекла від чоловіка прямо перед концертом у Далласі, присвяченому Дню Незалежності та деякий час переховувалася у друзів, перш ніж вилетіти в Лос-Анджелес. Останньою краплею стало те, що Айк побив її прямо в лімузині, який віз їх у готель. У 1978 році шлюборозлучний процес був остаточно завершений, до того ж Тіна прийняла відповідальність за борги і податки через скасований концертний тур.

Другим її чоловіком став німецький музичний продюсер Ервін Бах. З 2013 року Тіна Тернер є громадянкою Швейцарії і живе в місті Кюснахт.

[ + – ] Весілля Тіни Тернер і Ервіна Баха

У 1967 році Тіна Тернер стала першою чорношкірою жінкою, яка з'явилася на обкладинці журналу Rolling Stone.

У 1993 році зняли фільм про життя співачки під назвою "На що здатна любов". Анджела Бассетт, яка зіграла Тіну, і Лоренс Фішберн, який зіграв Айка Тернера, отримали номінації "Краща актриса" і "Кращий актор" на премії "Оскар". Саундтрек до картини записала сама Тіна Тернер. У США він отримав платиновий статус.

У 1995 році Тіна записала саундтрек до фільму бондіани "Золоте око".