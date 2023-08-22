Джаред Лето был замечен на прогулке с 27-летней девушкой (фото)

Пара наслаждалась прогулкой и делала совместные фотографии.

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето был замечен с подругой, 27-летней моделью Тет Тинн. Пара наслаждалась итальянской кухней в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

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Фронтмен группы 30 Seconds to Mars вышел на прогулку в непринужденном образе, надев черную футболку с принтом, белые джинсы и черные кроссовки Nike. Джаред дополнил аутфит розовой бейсболкой, черной маской для лица и поясной сумкой.

Тем временем его спутница, также известная как Beauty, продемонстрировала свой уличный стиль в черной футболке World Of Outlaws, оторую она сочетала с короткой черной плиссированной юбкой, серыми носками до щиколотки и черными туфлями на каблуках. Ее длинные черные волосы были собраны в хвост, украшенный лентой. Из аксессуаров Тет надела серьги и колье, а также завершила ансамбль черными очками.

Напомним, в мае этого года Тинн снялась в клипе на последний трек Stuck группы 30 Seconds to Mars.

Ранее Фокус писал, что Джаред Лето был замечен с Тет Тинн в Берлине.