Японский ритейлер Uniqlo окончательно покинул Россию, – СМИ

Из 49 магазинов японского ритейлера в РФ не осталось ни одного. Весь российский персонал Uniqlo уволен с 11 окладами в качестве выходного пособия.

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo, которая была в 10-ке самых любимых брендов жителей РФ, окончательно ушла из России, прекратив бизнес и расторгнув договоры аренды помещений по всем своим магазинам, сообщают росСМИ. Это подтверждают и владельцы торговых центров, где были точки ритейлера, которые теперь занимают компании-конкуренты.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала прессе, что весь российский персонал, работавший на японскую компанию, уволен с выплатой им по 11 окладов. Что касается японских менеджеров, то их перевели в другие страны.

Uniqlo находится в совместной собственности Fast Retailing и Mitsubishi Corporation, которые владеют 75% и 25% соответственно. В отчетах Fast Retailing Group говорится, что в начале 2022 года под вывеской Uniqlo в России работало 49 магазинов, ак концу января 2023 года их оставалось 27, но все они были временно закрыты.

По итогам 2022 года Uniqlo понесла более 10 млрд рублей (около 100 млн $) убытков из-за закрытых магазинов и складов, аренду которых приходилось оплачивать. В третьем квартале 2023 года было констатировано полное закрытие бизнеса.

Покупателей еще весной прошлого года предупредили об ограничении работы магазинов ритейлера Фото: Getty

Сейчас товары Uniqlo, в том числе и из коллекций последнего сезона, продаются на некоторых российских маркетплейсах. Журналисты не исключают, что в Россию они попали в рамках так называемого "параллельного импорта", однако ассортимент ограничен, поскольку никто не рискнул ввозить целые линейки.

Уникальность продукции Uniqlo состоит в том, что она разработала уникальные технологии для пошива курток, изделий из денима и трикотажа.

По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, это позволяет японской компании создавать базовую простую одежду с расширенным функционалом, а также добавлять в свои лаконичные изделия натуральные волокна из хлопка, шерсти мериноса, кашемира без повышения цен.

Из-за этого скопировать модель Uniqlo с точки зрения технологий и цен невозможно не только в РФ, но и в мире, резюмирует Лебсак-Клейманс.

Ранее Фокус писал, что в апреле прошлого года об уходе из России заявил концерн Coty, владеющий Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss. В течение следующего года количество компаний, которые приостановили или вовсе прекратили свой бизнес в РФ, выросло в разы. Это связано с агрессией России против Украины и последовавших за этим санкциями.