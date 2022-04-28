Концерн Coty, владеющий Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, уходит из РФ

Ранее из России ушли и другие косметические компании, а также люксовые бренды

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Французско-американский косметический концерн Coty Inc (COTY.N) заявил, что прекращает свою деятельность в России, став, таким образом, последней косметической компанией, выпускавшей косметику класса "люкс" и покинувшей РФ после 24 февраля, сообщает Reuters.

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Компания Coty предполагает, что это решение не повлияет на ее выручку и прибыль в 2022 году.

В 2021 году, по данным компании, на Россию пришлось чуть более 3 % продаж Coty, а общий годовой объем продаж (то есть к лету 2021 года) составил 4,63 миллиарда долларов.

Coty занимается производством и продажей около 80 парфюмерных брендов. Среди них Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, Chloe, CoverGirl, Bottega Veneta, Burberry, Chlo, Davidoff, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co, Alexander McQueen.

Компания владеет также брендами Rimmel и Max Factor.

Напомним, ранее из РФ ушла французская косметическая компания L'Oreal. Кроме одноименного бренда, компании также принадлежат марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX и другие популярные марки. Также в РФ прекратил работу концерн Estée Lauder, которому принадлежат бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone и другие.

Состоятельные россияне оказались не готовы к уходу люксовых марок и выражали возмущение, отправившись на шопинг в такие известные торговые центры, как ЦУМ и ГУМ.