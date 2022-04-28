Концерн Coty, який володіє Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, іде з РФ

Раніше з Росії пішли інші косметичні компанії, а також люксові бренди.

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Французько-американський косметичний концерн Coty Inc (COTY.N) заявив, що припиняє свою діяльність у Росії, ставши таким чином останньою косметичною компанією, яка випускала косметику класу "люкс" і залишила РФ після 24 лютого, повідомляє Reuters.

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Компанія Coty припускає, що це рішення не вплине на її виручку та прибуток у 2022 році.

У 2021 році, за даними компанії, на Росію припало трохи більше 3% продажів Coty, а загальний річний обсяг продажів (тобто до літа 2021 року) склав 4,63 мільярда доларів.

Coty займається виробництвом і продажем близько 80 парфумерних брендів. Серед них Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss, Chloe, CoverGirl, Bottega Veneta, Burberry, Chlo, Davidoff, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu, Tiffany & Co, Alexander McQueen.

Компанія володіє також брендами Rimmel і Max Factor.

Нагадаємо, раніше із РФ пішла французька косметична компанія L'Oreal. Крім однойменного бренду, компанії також належать марки Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX та інші популярні марки. Також у РФ припинив роботу концерн Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

Заможні росіяни виявилися не готовими до відходу люксових марок і висловлювали обурення, вирушивши на шопінг у такі відомі торгові центри, як ЦУМ і ГУМ.