Дженнифер Энистон украсила обложку WSJ и откровенно рассказала о личной жизни

В откровенно интервью звезда поделилась, что в сфере отношений ей есть куда расти.

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней нового выпуска журнала The Wall Street Journal. В интервью изданию она рассказала, что ее личная жизнь — это "своего рода область, которой немного [не хватает]".

Звезда сериала "Друзья" призналась, что она "действительно хороша во всех остальных сферах", кроме личной жизни, где ей еще есть над чем работать. Энистон объяснила этот "вызов" влиянием своих родителей.

"Наблюдение за отношениями в моей семье не заставило меня сказать: "О, мне не терпится сделать это", — сказала актриса о маме Нэнси Доу и папе Джоне Энистон, которые развелись, когда она была маленькой.

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"Думаю, мне всегда было немного сложно в отношениях, потому что я действительно была одинокой, — вспомнила она. — Мне не нравилась идея пожертвовать собой и тем, что тебе нужно, поэтому я действительно не знала, как это сделать. Было проще просто действовать в одиночку. Так что у меня не было никакой реальной подготовки в этом взаимообмене".

Энистон, которая работает над тем, чтобы "не бояться говорить, что вам нужно и чего вы хотите", добавила: "Для меня это все еще проблема в отношениях".

Напомним, Дженнифер Энистон была замужем дважды. В первом браке с Брэдом Питтом она была 5 лет. Затем через 10 лет, в 2015 году, она вышла замуж за Джастина Теру. Несмотря на то, что их союз продлился всего 3 года, бывшие супруги до сих пор поддерживают дружественные отношения.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон все еще верит, что найдет "правильного человека".