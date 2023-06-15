Дженнифер Энистон все еще верит, что найдет "правильного человека"

Звезда экрана дважды была замужем — за Брэдом Питтом и Джастином Теру.

Related video

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон все еще надеется найти "правильного человека". Об этом пишет US Weekly.

"В глубине души Джен верит, что в конце концов встретит нужного человека", — сообщил источник.

Инсайдер добавил, что 54-летняя звезда экрана "не будет ругать себя, если этого не произойдет", потому что ей действительно "хорошо самой по себе".

Второй источник добавил, что актриса "Друзей" сейчас "в прекрасном месте".

"Она счастлива, здорова и довольна своей карьерой, семьей и друзьями", – сказал инсайдер. "[Она] многое пережила, но чувствует себя счастливой, что процветает лично и профессионально".

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

С июля 2000 по октябрь 2005 года Энистон была замужем за Брэдом Питтом, который ушел от нее к Анджелине Джоли. Впрочем, Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года.

Джен, со своей стороны, встречалась с Винсом Воном и Джоном Майером, прежде чем заключить брак с давним другом Джастином Теру.

Они возобновили отношения на съемках своего фильма 2011 года "Жажда путешествий" и вскоре начали встречаться. В августе 2015 пара заключила брак, но менее чем через три года они разошлись, объявив в феврале 2018, что им лучше быть друзьями.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Энистон выложила видео, на котором откровенно показывает свою седину.

Также Фокус писал об эйджистском комплименте, который раздражает Дженнифер Энистон.