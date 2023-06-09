Знаменитость дала совет, как корректнее выражаться.

Related video

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон рассказала об эйджистском комплименте, который она не может терпеть. Об этом пишет Vogue.

Звезда культового сериала "Друзья" призналась, что фраза "ты прекрасно выглядишь для своего возраста" должна быть заменена словами "ты прекрасно выглядишь — и точка".

"Я терпеть не могу", – сказала она британскому Vogue. "Это привычка общества, что у нас есть такие маркеры, как "Ну, вы на этом этапе, поэтому для вашего возраста…" Я даже не понимаю, что это значит".

"Я в лучшей форме, чем была в свои двадцать. Я чувствую себя лучше умом, телом и духом. Все на 100% лучше", – добавила обладательница "Эмми".

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Бывшая жена Брэда Питта недавно поделилась секретом того, как она сохраняет отличную спортивную форму, рассказав InStyle о своих тренировках после многих лет проб и ошибок.

Исполнительница роли Рэйчел Грин активно занимается спортом и придерживается строгих диет. Сейчас она не замужем и не воспитывает детей.

Дженнифер Энистон Фото: Instagram/Jennifer Aniston

Напомним, Дженнифер Энистон получила волну положительных комментариев после видео, на котором актриса не скрывает свою седину.

Также Фокус писал о рецепте любимого салата Дженнифер Энистон.